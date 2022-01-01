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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Tallah

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|||| сегодня

Новое видео TALLAH



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"For The Recognition", новое видео TALLAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Generation Of Danger", выход которого намечен на 18 ноября на Earache Records.

TALLAH Drop New Track / Music Video




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