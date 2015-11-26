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House of Lords

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20 июн 2020 : 		 Акустическая версия новой песни от HOUSE OF LORDS

4 июн 2020 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

8 май 2020 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

8 апр 2020 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

10 мар 2020 : 		 Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет весной

25 мар 2017 : 		 EPK от HOUSE OF LORDS

18 мар 2017 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

28 фев 2017 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

17 фев 2017 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS

16 янв 2017 : 		 Бывшие участники HOUSE OF LORDS вышли на сцену вместе спустя 12 лет

13 янв 2017 : 		 Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет весной

25 май 2015 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

12 май 2015 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS

8 апр 2015 : 		 Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет в июне

31 май 2014 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS

16 фев 2014 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS

11 дек 2013 : 		 Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет в феврале

16 май 2013 : 		 Вокалист HOUSE OF LORDS выпускает сольный альбом

23 май 2012 : 		 Вокалист HOUSE OF LORDS работает над сольником

1 сен 2011 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS

27 июл 2011 : 		 Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет в сентябре
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Акустическая версия новой песни от HOUSE OF LORDS



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"Perfectly (You And I)", акустическая версия песни группы HOUSE OF LORDS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "New World - New Eyes", выпущенного на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. New World New Eyes

02. Change (What's It Gonna Take)

03. One More

04. Perfectly (You And I)

05. The Both Of Us

06. Chemical Rush

07. We're All That We Got

08. Better Off Broken

09. $5 Buck Of Gasoline

10. The Chase

11. The Summit

HOUSE OF LORDS Streaming Acoustic Version Of New Song



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