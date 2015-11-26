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все новости группы
House of Lords
США
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Adult Oriented Rock
http://www.jameschristianmusic.com
Myspace:
http://www.myspace.com/fanofhouseoflords
Facebook:
https://www.facebook.com/houseoflordsofficial
20 июн 2020
:
Акустическая версия новой песни от HOUSE OF LORDS
4 июн 2020
:
Новая песня HOUSE OF LORDS
8 май 2020
:
Новая песня HOUSE OF LORDS
8 апр 2020
:
Новая песня HOUSE OF LORDS
10 мар 2020
:
Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет весной
25 мар 2017
:
EPK от HOUSE OF LORDS
18 мар 2017
:
Новая песня HOUSE OF LORDS
28 фев 2017
:
Новая песня HOUSE OF LORDS
17 фев 2017
:
Новое видео HOUSE OF LORDS
16 янв 2017
:
Бывшие участники HOUSE OF LORDS вышли на сцену вместе спустя 12 лет
13 янв 2017
:
Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет весной
25 май 2015
:
Новая песня HOUSE OF LORDS
12 май 2015
:
Новое видео HOUSE OF LORDS
8 апр 2015
:
Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет в июне
31 май 2014
:
Новое видео HOUSE OF LORDS
16 фев 2014
:
Новое видео HOUSE OF LORDS
11 дек 2013
:
Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет в феврале
16 май 2013
:
Вокалист HOUSE OF LORDS выпускает сольный альбом
23 май 2012
:
Вокалист HOUSE OF LORDS работает над сольником
1 сен 2011
:
Новое видео HOUSE OF LORDS
27 июл 2011
:
Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет в сентябре
сегодня
Акустическая версия новой песни от
HOUSE OF LORDS
"Perfectly (You And I)", акустическая версия песни группы HOUSE OF LORDS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "New World - New Eyes", выпущенного на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
01. New World New Eyes
02. Change (What's It Gonna Take)
03. One More
04. Perfectly (You And I)
05. The Both Of Us
06. Chemical Rush
07. We're All That We Got
08. Better Off Broken
09. $5 Buck Of Gasoline
10. The Chase
11. The Summit
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).