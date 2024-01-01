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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Новая песня OPETH 35
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House of Lords

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5 авг 2024 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

21 дек 2022 : 		 Видео с текстом от HOUSE OF LORDS

11 ноя 2022 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

19 авг 2022 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS

29 июл 2022 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

26 июн 2020 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS

20 июн 2020 : 		 Акустическая версия новой песни от HOUSE OF LORDS

4 июн 2020 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

8 май 2020 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

8 апр 2020 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

10 мар 2020 : 		 Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет весной

25 мар 2017 : 		 EPK от HOUSE OF LORDS

18 мар 2017 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

28 фев 2017 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

17 фев 2017 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS

16 янв 2017 : 		 Бывшие участники HOUSE OF LORDS вышли на сцену вместе спустя 12 лет

13 янв 2017 : 		 Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет весной

25 май 2015 : 		 Новая песня HOUSE OF LORDS

12 май 2015 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS

8 апр 2015 : 		 Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет в июне

31 май 2014 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS

16 фев 2014 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS

11 дек 2013 : 		 Новый альбом HOUSE OF LORDS выйдет в феврале

16 май 2013 : 		 Вокалист HOUSE OF LORDS выпускает сольный альбом

23 май 2012 : 		 Вокалист HOUSE OF LORDS работает над сольником

1 сен 2011 : 		 Новое видео HOUSE OF LORDS
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|||| 5 авг 2024

Новая песня HOUSE OF LORDS



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Crowded Room, новая песня HOUSE OF LORDS, доступна для прослушивания ниже.




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