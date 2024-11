сегодня



"Castles High", официальное видео с текстом от HOUSE OF LORDS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Full Tilt Overdrive", выпущенного 11 октября на Frontiers Music Srl:



01. Crowded Room

02. Bad Karma

03. Cry of the Wicked

04. Full Tilt Overdrive

05. Taking The Fall

06. You're Cursed

07. Not The Enemy

08. I Don't Wanna Say Goodbye

09. Still Believe

10. State Of Emergency

11. Castles High

12. I Don't Wanna Say Goodbye (acoustic version) (bonus track for Japan)







