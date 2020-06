сегодня



Новое видео HOUSE OF LORDS



"The Both Of Us", новое видео группы HOUSE OF LORDS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "New World - New Eyes", выпущенного на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. New World New Eyes



02. Change (What's It Gonna Take)



03. One More



04. Perfectly (You And I)



05. The Both Of Us



06. Chemical Rush



07. We're All That We Got



08. Better Off Broken



09. $5 Buck Of Gasoline



10. The Chase



11. The Summit



















+1 -0



просмотров: 39