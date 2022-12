сегодня



Видео с текстом от HOUSE OF LORDS



Mistress Of The Dark, новая песня HOUSE OF LORDS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Saints And Sinners":



1. Saints And Sinners

2. House Of The Lord

3. Take It All

4. Road Warrior

5. Mistress Of The Dark

6. Avalanche

7. Roll Like Thunder

8. Razzle Dazzle

9. Dreamin It All

10. Takin My Heart Back

11. Angels Fallen







+0 -0



просмотров: 186