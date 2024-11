сегодня



Новое видео HOUSE OF LORDS



"Full Tilt Overdrive", новое видео группы HOUSE OF LORDS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Full Tilt Overdrive", выпущенного 11 октября на Frontiers Music Srl:



01. Crowded Room

02. Bad Karma

03. Cry of the Wicked

04. Full Tilt Overdrive

05. Taking The Fall

06. You're Cursed

07. Not The Enemy

08. I Don't Wanna Say Goodbye

09. Still Believe

10. State Of Emergency

11. Castles High

12. I Don't Wanna Say Goodbye (acoustic version) (bonus track for Japan)







