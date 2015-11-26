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все новости группы
Manticora
Дания
Power Metal
http://www.manticora.dk
Myspace:
http://www.myspace.com/manticorarocks
7 июл 2020
:
Профессиональное видео с выступления MANTICORA
10 июн 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома MANTICORA
29 янв 2020
:
KASPER GRAM вернулся в MANTICORA
6 июл 2018
:
Новое видео MANTICORA
4 июн 2018
:
В Азии новый альбом MANTICORA выйдет в июле
21 апр 2018
:
Детали нового альбома MANTICORA
7 дек 2017
:
Новый альбом MANTICORA выйдет весной
6 дек 2017
:
MANTICORA подписали контракт с ViciSolum Records и выпустят концептуальный альбом
19 май 2016
:
MANTICORA расстались с барабанщиком
18 янв 2014
:
MANTICORA нашли гитариста
30 июл 2013
:
MANTICORA рассталась с гитаристом
22 сен 2010
:
Новое видео MANTICORA
24 авг 2010
:
Обложка и дата выхода нового альбома MANTICORA
5 июл 2010
:
Тизер нового альбома MANTICORA
15 июн 2010
:
Новый альбом MANTICORA выйдет в сентябре
20 апр 2010
:
MANTICORA готовится к студийной работе
13 сен 2009
:
MANTICORA работает над новым материалом
17 апр 2007
:
Детали и семплы нового альбома группы MANTICORA
28 фев 2007
:
MANTICORA огласила список приглашенных музыкантов на новом альбоме
27 янв 2007
:
MANTICORA перешли на лейбл Locomotive Music
7 янв 2007
:
MANTICORA записывают новый альбом
24 окт 2006
:
Новый альбом MANTICORA будет сведен в январе
8 июл 2006
:
MANTICORA: Подробности о новом альбоме
13 июн 2006
:
Обнародованы даты выхода нового альбома MANTICORA
14 июл 2004
:
MANTICORA: свежие сэмплы
сегодня
Профессиональное видео с выступления
MANTICORA
Профессиональное видео с выступления MANTICORA, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).