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Manticora

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7 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MANTICORA

10 июн 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MANTICORA

29 янв 2020 : 		 KASPER GRAM вернулся в MANTICORA

6 июл 2018 : 		 Новое видео MANTICORA

4 июн 2018 : 		 В Азии новый альбом MANTICORA выйдет в июле

21 апр 2018 : 		 Детали нового альбома MANTICORA

7 дек 2017 : 		 Новый альбом MANTICORA выйдет весной

6 дек 2017 : 		 MANTICORA подписали контракт с ViciSolum Records и выпустят концептуальный альбом

19 май 2016 : 		 MANTICORA расстались с барабанщиком

18 янв 2014 : 		 MANTICORA нашли гитариста

30 июл 2013 : 		 MANTICORA рассталась с гитаристом

22 сен 2010 : 		 Новое видео MANTICORA

24 авг 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома MANTICORA

5 июл 2010 : 		 Тизер нового альбома MANTICORA

15 июн 2010 : 		 Новый альбом MANTICORA выйдет в сентябре

20 апр 2010 : 		 MANTICORA готовится к студийной работе

13 сен 2009 : 		 MANTICORA работает над новым материалом

17 апр 2007 : 		 Детали и семплы нового альбома группы MANTICORA

28 фев 2007 : 		 MANTICORA огласила список приглашенных музыкантов на новом альбоме

27 янв 2007 : 		 MANTICORA перешли на лейбл Locomotive Music

7 янв 2007 : 		 MANTICORA записывают новый альбом

24 окт 2006 : 		 Новый альбом MANTICORA будет сведен в январе

8 июл 2006 : 		 MANTICORA: Подробности о новом альбоме

13 июн 2006 : 		 Обнародованы даты выхода нового альбома MANTICORA

14 июл 2004 : 		 MANTICORA: свежие сэмплы
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Профессиональное видео с выступления MANTICORA



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Профессиональное видео с выступления MANTICORA, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже.

MANTICORA Live At Wacken Open Air 2019; HQ Video Of Full Show Streaming



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