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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 39
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
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Manticora

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10 дек 2023 : 		 Видео с текстом от MANTICORA

27 окт 2023 : 		 Новое видео MANTICORA

22 мар 2023 : 		 Новый альбом MANTICORA в 2024

12 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от MANTICORA

4 авг 2020 : 		 Новое видео MANTICORA

7 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MANTICORA

10 июн 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MANTICORA

29 янв 2020 : 		 KASPER GRAM вернулся в MANTICORA

6 июл 2018 : 		 Новое видео MANTICORA

4 июн 2018 : 		 В Азии новый альбом MANTICORA выйдет в июле

21 апр 2018 : 		 Детали нового альбома MANTICORA

7 дек 2017 : 		 Новый альбом MANTICORA выйдет весной

6 дек 2017 : 		 MANTICORA подписали контракт с ViciSolum Records и выпустят концептуальный альбом

19 май 2016 : 		 MANTICORA расстались с барабанщиком

18 янв 2014 : 		 MANTICORA нашли гитариста

30 июл 2013 : 		 MANTICORA рассталась с гитаристом

22 сен 2010 : 		 Новое видео MANTICORA

24 авг 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома MANTICORA

5 июл 2010 : 		 Тизер нового альбома MANTICORA

15 июн 2010 : 		 Новый альбом MANTICORA выйдет в сентябре

20 апр 2010 : 		 MANTICORA готовится к студийной работе

13 сен 2009 : 		 MANTICORA работает над новым материалом

17 апр 2007 : 		 Детали и семплы нового альбома группы MANTICORA

28 фев 2007 : 		 MANTICORA огласила список приглашенных музыкантов на новом альбоме

27 янв 2007 : 		 MANTICORA перешли на лейбл Locomotive Music

7 янв 2007 : 		 MANTICORA записывают новый альбом
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Видео с текстом от MANTICORA



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Necropolitans, официальное видео с текстом от MANTICORA, доступно для просмотра ниже.




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