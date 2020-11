сегодня



Видео с текстом от MANTICORA



"Katana - Death Of The Meaning Of Life", официальное видео с текстом от группы MANTICORA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "To Live To Kill To Live", имеющего следующий трек-лист:



"Katana - The Moths And The Dragonflies/Katana - Mud"

"To Nanjing" (Instrumental)

"The Farmer's Tale Pt. 3 - Eaten By The Beasts"

"Slaughter In The Desert Room"

"Through The Eyes Of The Killer - Filing Teeth"

"Katana - Death Of The Meaning Of Life"

"Tasered/Ice Cage"

"Goodbye Tina"

"Tasered/Removal"

"Stalin Strikes" (Instrumental)

"Ten Thousand Cold Nights"

"Katana - Beheaded"







+0 -0



просмотров: 107