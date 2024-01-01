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*SLAYER вернулись! 79
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 28
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 27
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Manticora

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1 мар 2024 : 		 Новое видео MANTICORA

26 янв 2024 : 		 Новый альбом MANTICORA доступен для прослушивания

6 янв 2024 : 		 Новая песня MANTICORA

10 дек 2023 : 		 Видео с текстом от MANTICORA

27 окт 2023 : 		 Новое видео MANTICORA

22 мар 2023 : 		 Новый альбом MANTICORA в 2024

12 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от MANTICORA

4 авг 2020 : 		 Новое видео MANTICORA

7 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MANTICORA

10 июн 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MANTICORA

29 янв 2020 : 		 KASPER GRAM вернулся в MANTICORA

6 июл 2018 : 		 Новое видео MANTICORA

4 июн 2018 : 		 В Азии новый альбом MANTICORA выйдет в июле

21 апр 2018 : 		 Детали нового альбома MANTICORA

7 дек 2017 : 		 Новый альбом MANTICORA выйдет весной

6 дек 2017 : 		 MANTICORA подписали контракт с ViciSolum Records и выпустят концептуальный альбом

19 май 2016 : 		 MANTICORA расстались с барабанщиком

18 янв 2014 : 		 MANTICORA нашли гитариста

30 июл 2013 : 		 MANTICORA рассталась с гитаристом

22 сен 2010 : 		 Новое видео MANTICORA

24 авг 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома MANTICORA

5 июл 2010 : 		 Тизер нового альбома MANTICORA

15 июн 2010 : 		 Новый альбом MANTICORA выйдет в сентябре

20 апр 2010 : 		 MANTICORA готовится к студийной работе

13 сен 2009 : 		 MANTICORA работает над новым материалом

17 апр 2007 : 		 Детали и семплы нового альбома группы MANTICORA
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Новое видео MANTICORA



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"Día De Los Muertos", новое видео группы MANTICORA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mycelium".

MANTICORA Debut




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