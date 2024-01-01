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DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»
141
Йе в BURZUM
46
WINTERSUN закончили Time II
25
Новая песня JUDAS PRIEST
24
BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE
22
В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет
22
DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани...
20
SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут...
19
Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!»
18
Новое видео BRUCE DICKINSON
17
Фраза, имя группы
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DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера»
141
Йе в BURZUM
46
WINTERSUN закончили Time II
25
Новая песня JUDAS PRIEST
24
BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE
22
все новости группы
Manticora
Дания
Power Metal
http://www.manticora.dk
Myspace:
http://www.myspace.com/manticorarocks
VK.com:
https://www.instagram.com/manticora.official/
Facebook:
https://www.facebook.com/ManticoraBand/
26 янв 2024
:
Новый альбом MANTICORA доступен для прослушивания
6 янв 2024
:
Новая песня MANTICORA
10 дек 2023
:
Видео с текстом от MANTICORA
27 окт 2023
:
Новое видео MANTICORA
22 мар 2023
:
Новый альбом MANTICORA в 2024
12 ноя 2020
:
Видео с текстом от MANTICORA
4 авг 2020
:
Новое видео MANTICORA
7 июл 2020
:
Профессиональное видео с выступления MANTICORA
10 июн 2020
:
Обложка и трек-лист нового альбома MANTICORA
29 янв 2020
:
KASPER GRAM вернулся в MANTICORA
6 июл 2018
:
Новое видео MANTICORA
4 июн 2018
:
В Азии новый альбом MANTICORA выйдет в июле
21 апр 2018
:
Детали нового альбома MANTICORA
7 дек 2017
:
Новый альбом MANTICORA выйдет весной
6 дек 2017
:
MANTICORA подписали контракт с ViciSolum Records и выпустят концептуальный альбом
19 май 2016
:
MANTICORA расстались с барабанщиком
18 янв 2014
:
MANTICORA нашли гитариста
30 июл 2013
:
MANTICORA рассталась с гитаристом
22 сен 2010
:
Новое видео MANTICORA
24 авг 2010
:
Обложка и дата выхода нового альбома MANTICORA
5 июл 2010
:
Тизер нового альбома MANTICORA
15 июн 2010
:
Новый альбом MANTICORA выйдет в сентябре
20 апр 2010
:
MANTICORA готовится к студийной работе
13 сен 2009
:
MANTICORA работает над новым материалом
17 апр 2007
:
Детали и семплы нового альбома группы MANTICORA
28 фев 2007
:
MANTICORA огласила список приглашенных музыкантов на новом альбоме
27 янв 2007
:
MANTICORA перешли на лейбл Locomotive Music
7 янв 2007
:
MANTICORA записывают новый альбом
24 окт 2006
:
Новый альбом MANTICORA будет сведен в январе
8 июл 2006
:
MANTICORA: Подробности о новом альбоме
13 июн 2006
:
Обнародованы даты выхода нового альбома MANTICORA
14 июл 2004
:
MANTICORA: свежие сэмплы
сегодня
Новый альбом MANTICORA доступен для прослушивания
Mycelium, новый альбом MANTICORA, доступен для прослушивания ниже.
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
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Сообщений нет