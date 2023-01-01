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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 30
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 18
*Видео с выступления FEAR FACTORY 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
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Manticora

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22 мар 2023 : 		 Новый альбом MANTICORA в 2024

12 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от MANTICORA

4 авг 2020 : 		 Новое видео MANTICORA

7 июл 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MANTICORA

10 июн 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MANTICORA

29 янв 2020 : 		 KASPER GRAM вернулся в MANTICORA

6 июл 2018 : 		 Новое видео MANTICORA

4 июн 2018 : 		 В Азии новый альбом MANTICORA выйдет в июле

21 апр 2018 : 		 Детали нового альбома MANTICORA

7 дек 2017 : 		 Новый альбом MANTICORA выйдет весной

6 дек 2017 : 		 MANTICORA подписали контракт с ViciSolum Records и выпустят концептуальный альбом

19 май 2016 : 		 MANTICORA расстались с барабанщиком

18 янв 2014 : 		 MANTICORA нашли гитариста

30 июл 2013 : 		 MANTICORA рассталась с гитаристом

22 сен 2010 : 		 Новое видео MANTICORA

24 авг 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома MANTICORA

5 июл 2010 : 		 Тизер нового альбома MANTICORA

15 июн 2010 : 		 Новый альбом MANTICORA выйдет в сентябре

20 апр 2010 : 		 MANTICORA готовится к студийной работе

13 сен 2009 : 		 MANTICORA работает над новым материалом

17 апр 2007 : 		 Детали и семплы нового альбома группы MANTICORA

28 фев 2007 : 		 MANTICORA огласила список приглашенных музыкантов на новом альбоме

27 янв 2007 : 		 MANTICORA перешли на лейбл Locomotive Music

7 янв 2007 : 		 MANTICORA записывают новый альбом

24 окт 2006 : 		 Новый альбом MANTICORA будет сведен в январе

8 июл 2006 : 		 MANTICORA: Подробности о новом альбоме
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Новый альбом MANTICORA в 2024



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Группа MANTICORA сообщили о заключении контракта с лейблом Mighty Music на котором в январе 2024 года состоится релиз нового материала.

Kasper Gram: «Мы очень рады сообщить, что подписали контракт с Mighty Music на выпуск нашего следующего альбома! Подписание контракта с Mighty Music - это безусловно правильное решение для нас как для группы, поскольку они уже занимаются нашими проектами на территории Дании и прекрасно справляются со своей работой. Кроме того, эта компания находится в Копенгагене, что дает нам возможность для по-настоящему тесного, эффективного и конструктивного сотрудничества, которого мы очень ждем!»

MANTICORA Signs With Mighty Music; New Album Due In 2024




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