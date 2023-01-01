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Новый альбом MANTICORA в 2024



Группа MANTICORA сообщили о заключении контракта с лейблом Mighty Music на котором в январе 2024 года состоится релиз нового материала.



Kasper Gram: «Мы очень рады сообщить, что подписали контракт с Mighty Music на выпуск нашего следующего альбома! Подписание контракта с Mighty Music - это безусловно правильное решение для нас как для группы, поскольку они уже занимаются нашими проектами на территории Дании и прекрасно справляются со своей работой. Кроме того, эта компания находится в Копенгагене, что дает нам возможность для по-настоящему тесного, эффективного и конструктивного сотрудничества, которого мы очень ждем!»







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