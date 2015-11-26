STEVE VAI, ZAKK WYLDE, BILLY SHEEHAN на новом альбоме DEREK SHERINIAN
Derek Sherinian (SONS OF APOLLO, BLACK COUNTRY COMMUNION, ex-DREAM THEATER) выпустит новый сольный альбом, "The Phoenix". восемнадцатого сентября на InsideOut Music, в записи которого принимали участие Joe Bonamassa, Zakk Wylde, Steve Vai, Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES) и Kiko Loureiro (MEGADETH).
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