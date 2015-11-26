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Derek Sherinian

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8 июл 2020 : 		 STEVE VAI, ZAKK WYLDE, BILLY SHEEHAN на новом альбоме DEREK SHERINIAN

7 июл 2020 : 		 DEREK SHERINIAN исполняет песню EDDIE VAN HALEN

13 дек 2013 : 		 Armoury Records переиздадут альбомы DEREK'а SHERINIAN'а

18 июл 2011 : 		 DEREK SHERINIAN выпустит новый альбом в сентябре

10 янв 2011 : 		 DEREK SHERINIAN работает над новым сольным альбомом

21 янв 2009 : 		 DEREK SHERINIAN хочет сделать новую группу

14 янв 2009 : 		 ZAKK WYLDE, TONY FRANKLIN, BRIAN TICHY станут гостями на новом альбоме DEREK'а SHERINIAN'а

10 июл 2006 : 		 SLASH и BILLY IDOL в новом видеоклипе DEREK'а SHERINIAN'а

9 май 2006 : 		 DEREK SHERINIAN: Новый сольный альбом полон сюрпризов
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|||| 8 июл 2020

STEVE VAI, ZAKK WYLDE, BILLY SHEEHAN на новом альбоме DEREK SHERINIAN



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Derek Sherinian (SONS OF APOLLO, BLACK COUNTRY COMMUNION, ex-DREAM THEATER) выпустит новый сольный альбом, "The Phoenix". восемнадцатого сентября на InsideOut Music, в записи которого принимали участие Joe Bonamassa, Zakk Wylde, Steve Vai, Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES) и Kiko Loureiro (MEGADETH).

Трек-лист:

01. The Phoenix

02. Empyrean Sky

03. Clouds Of Ganymede

04. Dragonfly

05. Temple Of Helios

06. Them Changes

07. Octopus Pedigree

08. Pesadelo

DEREK SHERINIAN's The Phoenix' Album To Include Guest Appearances By STEVE VAI, ZAKK WYLDE, BILLY SHEEHAN




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