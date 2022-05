сегодня



DEREK SHERINIAN представил новое видео



Derek Sherinian (SONS OF APOLLO, BLACK COUNTRY COMMUNION) сообщил о том, что его новая работа получила название "Vortex" и будет выпущена первого июля на InsideOut Music. В записи материала также принимали участие Simon Phillips на ударных и Tony "The Fretless Monster" Franklin на басу.



Трек-лист:



01. The Vortex (feat. Steve Stevens)



02. Fire Horse (feat. Nuno Bettencourt)



03. Scorpion



04. Seven Seas (feat. Steve Stevens)



05. Key Lime Blues (feat. Joe Bonamassa, Steve Lukather)



06. Die Kobra (feat. Michael Schenker, Zakk Wylde)



07. Nomad's Land (feat. Mike Stern)



08. Aurora Australis (feat. Bumblefoot)



Видео на "The Vortex" доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 200