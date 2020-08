сегодня



DEREK SHERINIAN представил новое видео



Derek Sherinian (SONS OF APOLLO, BLACK COUNTRY COMMUNION, ex-DREAM THEATER) выпустит новый сольный альбом, "The Phoenix". восемнадцатого сентября на InsideOut Music, в записи которого принимали участие Joe Bonamassa, Zakk Wylde, Steve Vai, Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES) и Kiko Loureiro (MEGADETH).



Трек-лист:



01. The Phoenix



02. Empyrean Sky



03. Clouds Of Ganymede



04. Dragonfly



05. Temple Of Helios



06. Them Changes



07. Octopus Pedigree



08. Pesadelo



Видео на композицию "Dragonfly" доступно ниже.

























+1 -0



просмотров: 48