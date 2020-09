7 сен 2020



JOE BONAMASSA в новом видео DEREK SHERINIAN



DEREK SHERINIAN опубликовал видео на кавер-версию хита BUDDY MILES'a "Them Changes", партии гитары и вокала для которой исполнил JOE BONAMASSA. Этот трек взят из нового альбома музыканта, The Phoenix, релиз которого намечен на 18 сентября.



Трек-лист:



01. The Phoenix



02. Empyrean Sky



03. Clouds Of Ganymede



04. Dragonfly



05. Temple Of Helios



06. Them Changes



07. Octopus Pedigree



08. Pesadelo







