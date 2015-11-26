Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 80
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 37
*Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора» 27
*Новая песня БАТЮШКА 19
[= ||| все новости группы



*

Derek Sherinian

*



9 мар 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER на новом альбоме DEREK SHERINIAN

7 сен 2020 : 		 JOE BONAMASSA в новом видео DEREK SHERINIAN

15 авг 2020 : 		 DEREK SHERINIAN представил новое видео

19 июл 2020 : 		 DEREK SHERINIAN представил новый трек

8 июл 2020 : 		 STEVE VAI, ZAKK WYLDE, BILLY SHEEHAN на новом альбоме DEREK SHERINIAN

7 июл 2020 : 		 DEREK SHERINIAN исполняет песню EDDIE VAN HALEN

13 дек 2013 : 		 Armoury Records переиздадут альбомы DEREK'а SHERINIAN'а

18 июл 2011 : 		 DEREK SHERINIAN выпустит новый альбом в сентябре

10 янв 2011 : 		 DEREK SHERINIAN работает над новым сольным альбомом

21 янв 2009 : 		 DEREK SHERINIAN хочет сделать новую группу

14 янв 2009 : 		 ZAKK WYLDE, TONY FRANKLIN, BRIAN TICHY станут гостями на новом альбоме DEREK'а SHERINIAN'а

10 июл 2006 : 		 SLASH и BILLY IDOL в новом видеоклипе DEREK'а SHERINIAN'а

9 май 2006 : 		 DEREK SHERINIAN: Новый сольный альбом полон сюрпризов
| - |

|||| сегодня

MICHAEL SCHENKER на новом альбоме DEREK SHERINIAN



*
zoom
*
* *
DEREK SHERINIAN сообщил, что уже приступил к работе над новым материалом вместе со своим давним соратником, Simon'ом Phillips'ом. По словам Derek'a, одним из гостей на новой пластинке станет MICHAEL SCHENKER:

«Работа вместе с MICHAEL'ем SCHENKER'ом и Simon'ом Phillips'ом возвращает меня в 1980 год, когда 13-летним я слушал первую пластинку MSG».

DEREK SHERINIAN - New Solo Album In The Works; MICHAEL SCHENKER Confirmed As Special Guest



Like!+4Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Orthodox


9 мар 2021, 21:33		Шер решил уже каждые полгода альбом выпускать?

LU777


9 мар 2021, 21:54		В 80 й ёпта!!!
В 90 м Дерек был уже сам известным достаточно музыкантом :-)

Darkside.ru Member

Blindman


9 мар 2021, 23:07		да до звезды, на цифру промахнулся, бывает


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 523

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом