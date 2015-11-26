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MICHAEL SCHENKER на новом альбоме DEREK SHERINIAN



DEREK SHERINIAN сообщил, что уже приступил к работе над новым материалом вместе со своим давним соратником, Simon'ом Phillips'ом. По словам Derek'a, одним из гостей на новой пластинке станет MICHAEL SCHENKER:



«Работа вместе с MICHAEL'ем SCHENKER'ом и Simon'ом Phillips'ом возвращает меня в 1980 год, когда 13-летним я слушал первую пластинку MSG».







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