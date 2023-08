сегодня



Фрагмент нового релиза SHERINIAN/PHILLIPS



Проект SHERINIAN/PHILLIPS, в состав которого входят DEREK SHERINIAN, SIMON PHILLIPS, RON "BUMBLEFOOT" THAL, выпустят концертный релиз Sherinian/Phillips Live 25 августа на InsideOutMusic. Фрагмент из него, “Inertia”, доступен ниже.



Трек-лист:



"The Vortex"

"Empyrean Sky"

"Temple of Helios"

"Inertia"

"Alpha Burst"

"Barnacus"

"Seven Seas"

"Ascension"

"The Phoenix"

"Introduction"

"Aurora Australis"







просмотров: 85