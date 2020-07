сегодня



Переиздания INTO ETERNITY выйдет летом



Четырнадцатого июля на виниле состоится выход двух альбомов INTO ETERNITY — одноименной пластинки 1999 года, ранее выпущенный собственными силами, а также впервые на виниле будет доступен альбом 2008 года The Incurable Tragedy.







