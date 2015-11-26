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Into Eternity

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10 июл 2020 : 		 Переиздания INTO ETERNITY выйдет летом

2 фев 2020 : 		 Вокалистка INTO ETERNITY записывает сольный альбом

10 сен 2019 : 		 Обучающее видео от INTO ETERNITY

6 июл 2019 : 		 Видео с выступления INTO ETERNITY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от INTO ETERNITY

2 авг 2018 : 		 Новый альбом INTO ETERNITY выйдет осенью

3 июл 2018 : 		 Бывший гитарист MEGADETH в новой песне INTO ETERNITY

4 фев 2018 : 		 Гитарист INTO ETERNITY исполняет HARLEQUIN

15 июн 2015 : 		 INTO ETERNITY на KOLONY RECORDS

5 сен 2013 : 		 INTO ETERNITY представили новую песню

30 янв 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления INTO ETERNITY

28 янв 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления INTO ETERNITY

20 ноя 2012 : 		 INTO ETERNITY продолжают работу над материалом

16 сен 2012 : 		 Видео с выступления INTO ETERNITY

26 фев 2012 : 		 INTO ETERNITY дебютировали с вокалисткой

16 фев 2012 : 		 Новая песня INTO ETERNITY

12 фев 2012 : 		 Новый тизер INTO ETERNITY

9 фев 2012 : 		 Новая вокалистка INTO ETERNITY о своём прослушивании: «Сначала я испугалась»

28 янв 2012 : 		 Новый тизер INTO ETERNITY

23 янв 2012 : 		 INTO ETERNITY нашли вокалистку

18 янв 2012 : 		 Превью нового трека INTO ETERNITY

31 дек 2011 : 		 INTO ETERNITY продолжают работу над новым диском

10 ноя 2011 : 		 INTO ETERNITY ищут вокалиста для тура

27 июл 2011 : 		 INTO ETERNITY запишут еще четыре трека

25 июн 2011 : 		 Семпл новой песни INTO ETERNITY

17 май 2011 : 		 Бывший барабанщик INTO ETERNITY заменит MIKE'а MANGINI в музыкальном колледже BERKLEE
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Переиздания INTO ETERNITY выйдет летом



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Четырнадцатого июля на виниле состоится выход двух альбомов INTO ETERNITY — одноименной пластинки 1999 года, ранее выпущенный собственными силами, а также впервые на виниле будет доступен альбом 2008 года The Incurable Tragedy.

INTO ETERNITY - Vinyl Reissues Of Two Classic Albums Due In August



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