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Into Eternity

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17 фев 2021 : 		 Кавер-версия TWISTED SISTER от гитариста INTO ETERNITY

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от INTO ETERNITY

12 ноя 2020 : 		 Новый сингл INTO ETERNITY выйдет зимой

16 авг 2020 : 		 Новое видео INTO ETERNITY

10 июл 2020 : 		 Переиздания INTO ETERNITY выйдет летом

2 фев 2020 : 		 Вокалистка INTO ETERNITY записывает сольный альбом

10 сен 2019 : 		 Обучающее видео от INTO ETERNITY

6 июл 2019 : 		 Видео с выступления INTO ETERNITY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от INTO ETERNITY

2 авг 2018 : 		 Новый альбом INTO ETERNITY выйдет осенью

3 июл 2018 : 		 Бывший гитарист MEGADETH в новой песне INTO ETERNITY

4 фев 2018 : 		 Гитарист INTO ETERNITY исполняет HARLEQUIN

15 июн 2015 : 		 INTO ETERNITY на KOLONY RECORDS

5 сен 2013 : 		 INTO ETERNITY представили новую песню

30 янв 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления INTO ETERNITY

28 янв 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления INTO ETERNITY

20 ноя 2012 : 		 INTO ETERNITY продолжают работу над материалом

16 сен 2012 : 		 Видео с выступления INTO ETERNITY

26 фев 2012 : 		 INTO ETERNITY дебютировали с вокалисткой

16 фев 2012 : 		 Новая песня INTO ETERNITY

12 фев 2012 : 		 Новый тизер INTO ETERNITY

9 фев 2012 : 		 Новая вокалистка INTO ETERNITY о своём прослушивании: «Сначала я испугалась»

28 янв 2012 : 		 Новый тизер INTO ETERNITY

23 янв 2012 : 		 INTO ETERNITY нашли вокалистку

18 янв 2012 : 		 Превью нового трека INTO ETERNITY

31 дек 2011 : 		 INTO ETERNITY продолжают работу над новым диском
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|||| 17 фев 2021

Кавер-версия TWISTED SISTER от гитариста INTO ETERNITY



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Гитарист INTO ETERNITY Ешь Roth опубликовал демо кавер-версии TWISTED SISTER Classic "Stay Hungry"

INTO ETERNITY Guitarist TIM ROTH Posts Cover Demo Of TWISTED SISTER Classic "Stay Hungry"



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

BananaSmashedFace


17 фев 2021, 22:13		Ешь Roth - это сильно

Arvelos


17 фев 2021, 23:05		Опять Стивен Ендук вспомнился


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