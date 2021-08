сегодня



INTO ETERNITY выступили с новым старым вокалистом



INTO ETERNITY опубликовали видео с выступления на фестивале Loud As Hell, состоявшемся 31 июля, в рамках которого вернувшийся в состав Stu Block выступил вместе с группой.







