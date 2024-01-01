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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 22
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 18
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
*Новое видео LINKIN PARK 15
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Into Eternity

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2 ноя 2024 : 		 Переиздание INTO ETERNITY выйдет осенью

23 окт 2024 : 		 INTO ETERNITY работают над альбомом

29 сен 2021 : 		 INTO ETERNITY перезапишут старое

6 авг 2021 : 		 INTO ETERNITY выступили с новым старым вокалистом

3 авг 2021 : 		 STU BLOCK вернулся в INTO ETERNITY

21 июл 2021 : 		 STU BLOCK выступит с INTO ETERNITY

17 фев 2021 : 		 Кавер-версия TWISTED SISTER от гитариста INTO ETERNITY

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от INTO ETERNITY

12 ноя 2020 : 		 Новый сингл INTO ETERNITY выйдет зимой

16 авг 2020 : 		 Новое видео INTO ETERNITY

10 июл 2020 : 		 Переиздания INTO ETERNITY выйдет летом

2 фев 2020 : 		 Вокалистка INTO ETERNITY записывает сольный альбом

10 сен 2019 : 		 Обучающее видео от INTO ETERNITY

6 июл 2019 : 		 Видео с выступления INTO ETERNITY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от INTO ETERNITY

2 авг 2018 : 		 Новый альбом INTO ETERNITY выйдет осенью

3 июл 2018 : 		 Бывший гитарист MEGADETH в новой песне INTO ETERNITY

4 фев 2018 : 		 Гитарист INTO ETERNITY исполняет HARLEQUIN

15 июн 2015 : 		 INTO ETERNITY на KOLONY RECORDS

5 сен 2013 : 		 INTO ETERNITY представили новую песню

30 янв 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления INTO ETERNITY

28 янв 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления INTO ETERNITY

20 ноя 2012 : 		 INTO ETERNITY продолжают работу над материалом

16 сен 2012 : 		 Видео с выступления INTO ETERNITY

26 фев 2012 : 		 INTO ETERNITY дебютировали с вокалисткой

16 фев 2012 : 		 Новая песня INTO ETERNITY
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Переиздание INTO ETERNITY выйдет осенью



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Первого ноября M-Theory Audio выпустят виниловое переиздание альбома INTO ETERNITY Buried In Oblivion, которое будет доступно в нескольких вариантах ограниченным тиражом.

«Buried In Oblivion — один из моих самых любимых альбомов. Это альбом номер 3, и именно он действительно вывел нас на металлическую арену. Мы начали гастролировать по разным странам и играть со всеми нашими любимыми группами. Особенно выделяется тур Opeth/Nevermore/Into Eternity по США, где мы выступали в поддержку Buried In Oblivion», — вспоминает Tim Roth. «Это альбом, который стоит прослушать еще раз в честь 20-летия. Это один из наших лучших альбомов с одними из наших лучших песен. В нем много приятного для слуха, а также отличной инструментальной музыки с брутальным дэт-вокалом, но также и отличным вокалом/гармонией. Спасибо M-Theory Audio за выпуск этого особенного альбома в карьере нашей группы!»

INTO ETERNITY Celebrates 20 Years Of Buried In Oblivion With Vinyl Reissue






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