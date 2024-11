сегодня



Переиздание INTO ETERNITY выйдет осенью



Первого ноября M-Theory Audio выпустят виниловое переиздание альбома INTO ETERNITY Buried In Oblivion, которое будет доступно в нескольких вариантах ограниченным тиражом.



«Buried In Oblivion — один из моих самых любимых альбомов. Это альбом номер 3, и именно он действительно вывел нас на металлическую арену. Мы начали гастролировать по разным странам и играть со всеми нашими любимыми группами. Особенно выделяется тур Opeth/Nevermore/Into Eternity по США, где мы выступали в поддержку Buried In Oblivion», — вспоминает Tim Roth. «Это альбом, который стоит прослушать еще раз в честь 20-летия. Это один из наших лучших альбомов с одними из наших лучших песен. В нем много приятного для слуха, а также отличной инструментальной музыки с брутальным дэт-вокалом, но также и отличным вокалом/гармонией. Спасибо M-Theory Audio за выпуск этого особенного альбома в карьере нашей группы!»











