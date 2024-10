сегодня



INTO ETERNITY работают над альбомом



Вокалист INTO ETERNITY Stu Block в недавнем интервью подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Все будет идти медленно. Мы собираемся убедиться, что все правильно - убедиться, что альбом выйдет правильно, убедиться, что музыка правильная, убедиться, что все в порядке. У нас нет рекорд-лейбла, который дышит нам в затылок, поэтому мы хотим выпустить что-то, чем мы будем очень довольны, и нас не будут заставлять что-то делать. Так что мы работаем в свое удовольствие. Поэтому альбом INTO ETERNITY определенно будет».



Кроме того, Block рассказал, что готовит сольный альбом:



«Я работаю с несколькими разными людьми. Пока я не хочу называть, с кем именно. Но однозначно работаю с несколькими потрясающими музыкантами, которых многие знают. И я думаю, что это будет супер, супер круто».







