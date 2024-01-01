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*Умер Пол Ди'Анно 32
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 22
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Into Eternity

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3 авг 2021 : 		 STU BLOCK вернулся в INTO ETERNITY

21 июл 2021 : 		 STU BLOCK выступит с INTO ETERNITY

17 фев 2021 : 		 Кавер-версия TWISTED SISTER от гитариста INTO ETERNITY

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10 июл 2020 : 		 Переиздания INTO ETERNITY выйдет летом

2 фев 2020 : 		 Вокалистка INTO ETERNITY записывает сольный альбом

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6 июл 2019 : 		 Видео с выступления INTO ETERNITY

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15 июн 2015 : 		 INTO ETERNITY на KOLONY RECORDS

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30 янв 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления INTO ETERNITY

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26 фев 2012 : 		 INTO ETERNITY дебютировали с вокалисткой

16 фев 2012 : 		 Новая песня INTO ETERNITY

12 фев 2012 : 		 Новый тизер INTO ETERNITY
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INTO ETERNITY работают над альбомом



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Вокалист INTO ETERNITY Stu Block в недавнем интервью подтвердил, что группа работает над новым материалом:

«Все будет идти медленно. Мы собираемся убедиться, что все правильно - убедиться, что альбом выйдет правильно, убедиться, что музыка правильная, убедиться, что все в порядке. У нас нет рекорд-лейбла, который дышит нам в затылок, поэтому мы хотим выпустить что-то, чем мы будем очень довольны, и нас не будут заставлять что-то делать. Так что мы работаем в свое удовольствие. Поэтому альбом INTO ETERNITY определенно будет».

Кроме того, Block рассказал, что готовит сольный альбом:

«Я работаю с несколькими разными людьми. Пока я не хочу называть, с кем именно. Но однозначно работаю с несколькими потрясающими музыкантами, которых многие знают. И я думаю, что это будет супер, супер круто».




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