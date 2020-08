сегодня



Новое видео INTO ETERNITY



В честь выхода переизданий дебютного альбома и диска 2008 года, INTO ETERNITY представили видео на композицию “Silence Through Virtue". За создание визуального ряда отвечал Raf Ortega из Ecliptic Visions (Ayreon, The Absence).







+0 -1



просмотров: 242