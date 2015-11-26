Новый альбом NIGHTMARE выйдет осенью

NIGHTMARE вернулись к работе с новой вокалисткой. 11-й по счету альбом в дискографии группы получил название "Aeternam", он увидит свет 2 октября на AFM Records.
В прошлом году французская группа отметила свое сорокалетие, ведь образована она была в далеком 1979. Казалось, что после ухода предыдущей вокалистки Магали Льютен эта славная история рискует закончиться. Однако группе во главе с бессменным басистом и основателем Yves Campion удалось найти новую певицу: Madie из группы Faith In Agony.
Трек-лист:
“Temple Of Acheron”
“Divine Nemesis”
“The Passenger”
“Downfall Of A Tyrant”
“Crystal Lake”
“Lights On”
“Aeternam”
“Under The Ice”
“Black September”
“Anneliese”
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