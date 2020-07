сегодня



Новый альбом NIGHTMARE выйдет осенью



NIGHTMARE вернулись к работе с новой вокалисткой. 11-й по счету альбом в дискографии группы получил название "Aeternam", он увидит свет 2 октября на AFM Records.



В прошлом году французская группа отметила свое сорокалетие, ведь образована она была в далеком 1979. Казалось, что после ухода предыдущей вокалистки Магали Льютен эта славная история рискует закончиться. Однако группе во главе с бессменным басистом и основателем Yves Campion удалось найти новую певицу: Madie из группы Faith In Agony.



Трек-лист:



“Temple Of Acheron”

“Divine Nemesis”

“The Passenger”

“Downfall Of A Tyrant”

“Crystal Lake”

“Lights On”

“Aeternam”

“Under The Ice”

“Black September”

“Anneliese”







