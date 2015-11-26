Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 40
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 24
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 23
*Бивис и Баттхед возвращаются! 23
*MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?» 23
[= ||| все новости группы



*

Nightmare

*



13 июл 2020 : 		 Новый альбом NIGHTMARE выйдет осенью

21 окт 2019 : 		 Новая вокалистка в NIGHTMARE

23 ноя 2016 : 		 Тизер нового альбома NIGHTMARE

5 ноя 2016 : 		 Новое видео NIGHTMARE

23 сен 2016 : 		 Новое видео NIGHTMARE

14 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTMARE

10 май 2016 : 		 NIGHTMARE опубликовали видео из студии

26 апр 2016 : 		 NIGHTMARE опубликовали видео из студии

21 апр 2016 : 		 NIGHTMARE записывают новый альбом

19 окт 2015 : 		 Новый состав NIGHTMARE

9 июл 2015 : 		 NIGHTMARE сменили состав

13 апр 2014 : 		 Новый альбом NIGHTMARE выйдет в мае

21 авг 2012 : 		 Новый вокалист QUEENSRŸCHE присоединился на сцене к NIGHTMARE

14 авг 2012 : 		 Новое видео NIGHTMARE

24 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома NIGHTMARE

15 янв 2012 : 		 NIGHTMARE начали запись

8 июл 2011 : 		 Кавер-версия CRIMSON GLORY от NIGHTMARE

28 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист DVD/CD NIGHTMARE

11 янв 2011 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTMARE

1 авг 2009 : 		 Обложка нового альбома NIGHTMARE

29 май 2009 : 		 NIGHTMARE подписали контракт с AFM Records

3 май 2008 : 		 NIGHTMARE работают над новым видео

11 окт 2007 : 		 Новая песня от NIGHTMARE

2 авг 2007 : 		 Трек-лист нового альбома NIGHTMARE

29 июл 2007 : 		 NIGHTMARE усиленно работают над новым альбомом

11 май 2007 : 		 NIGHTMARE : концертные видео в сети
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом NIGHTMARE выйдет осенью



*
zoom
*
* *
NIGHTMARE вернулись к работе с новой вокалисткой. 11-й по счету альбом в дискографии группы получил название "Aeternam", он увидит свет 2 октября на AFM Records.

В прошлом году французская группа отметила свое сорокалетие, ведь образована она была в далеком 1979. Казалось, что после ухода предыдущей вокалистки Магали Льютен эта славная история рискует закончиться. Однако группе во главе с бессменным басистом и основателем Yves Campion удалось найти новую певицу: Madie из группы Faith In Agony.

Трек-лист:

“Temple Of Acheron”
“Divine Nemesis”
“The Passenger”
“Downfall Of A Tyrant”
“Crystal Lake”
“Lights On”
“Aeternam”
“Under The Ice”
“Black September”
“Anneliese” 

NIGHTMARE Announce New Album Aeternam



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 308

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом