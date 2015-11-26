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Новое видео NIGHTMARE



"Divine Nemesis", новое видео группы NIGHTMARE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aeternam", который выходит 2 октября на AFM Records.



В прошлом году французская группа отметила своё сорокалетие. Перед началом записи новой работы в NIGHTMARE сменилась вокалистка: к группе присоединилась новая певица Madie, которая пришла из группы Faith In Agony.







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