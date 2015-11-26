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Nightmare

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20 сен 2020 : 		 Новое видео NIGHTMARE

23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTMARE

26 июл 2020 : 		 Новое видео NIGHTMARE

13 июл 2020 : 		 Новый альбом NIGHTMARE выйдет осенью

21 окт 2019 : 		 Новая вокалистка в NIGHTMARE

23 ноя 2016 : 		 Тизер нового альбома NIGHTMARE

5 ноя 2016 : 		 Новое видео NIGHTMARE

23 сен 2016 : 		 Новое видео NIGHTMARE

14 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTMARE

10 май 2016 : 		 NIGHTMARE опубликовали видео из студии

26 апр 2016 : 		 NIGHTMARE опубликовали видео из студии

21 апр 2016 : 		 NIGHTMARE записывают новый альбом

19 окт 2015 : 		 Новый состав NIGHTMARE

9 июл 2015 : 		 NIGHTMARE сменили состав

13 апр 2014 : 		 Новый альбом NIGHTMARE выйдет в мае

21 авг 2012 : 		 Новый вокалист QUEENSRŸCHE присоединился на сцене к NIGHTMARE

14 авг 2012 : 		 Новое видео NIGHTMARE

24 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома NIGHTMARE

15 янв 2012 : 		 NIGHTMARE начали запись

8 июл 2011 : 		 Кавер-версия CRIMSON GLORY от NIGHTMARE

28 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист DVD/CD NIGHTMARE

11 янв 2011 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTMARE

1 авг 2009 : 		 Обложка нового альбома NIGHTMARE

29 май 2009 : 		 NIGHTMARE подписали контракт с AFM Records

3 май 2008 : 		 NIGHTMARE работают над новым видео

11 окт 2007 : 		 Новая песня от NIGHTMARE
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Новое видео NIGHTMARE



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"Divine Nemesis", новое видео группы NIGHTMARE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aeternam", который выходит 2 октября на AFM Records.

В прошлом году французская группа отметила своё сорокалетие. Перед началом записи новой работы в NIGHTMARE сменилась вокалистка: к группе присоединилась новая певица Madie, которая пришла из группы Faith In Agony.




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