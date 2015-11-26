Новое видео NIGHTMARE

"Aeternam", новое видео группы NIGHTMARE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 2 октября на AFM Records. 11-й альбом ветеранов хэви-пауэр-металла во главе с основателем и басистом группы, Yves'ом Campion'ом был записан с новой вокалисткой — Madie из группы Faith In Agony.
Трек-лист:
“Temple Of Acheron”
“Divine Nemesis”
“The Passenger”
“Downfall Of A Tyrant”
“Crystal Lake”
“Lights On”
“Aeternam”
“Under The Ice”
“Black September”
“Anneliese”
Moomrick
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