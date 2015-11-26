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Новое видео NIGHTMARE



"Aeternam", новое видео группы NIGHTMARE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 2 октября на AFM Records. 11-й альбом ветеранов хэви-пауэр-металла во главе с основателем и басистом группы, Yves'ом Campion'ом был записан с новой вокалисткой — Madie из группы Faith In Agony.



Трек-лист:

“Temple Of Acheron”

“Divine Nemesis”

“The Passenger”

“Downfall Of A Tyrant”

“Crystal Lake”

“Lights On”

“Aeternam”

“Under The Ice”

“Black September”

“Anneliese”







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