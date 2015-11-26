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Nightmare

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23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTMARE

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14 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTMARE

10 май 2016 : 		 NIGHTMARE опубликовали видео из студии

26 апр 2016 : 		 NIGHTMARE опубликовали видео из студии

21 апр 2016 : 		 NIGHTMARE записывают новый альбом

19 окт 2015 : 		 Новый состав NIGHTMARE

9 июл 2015 : 		 NIGHTMARE сменили состав

13 апр 2014 : 		 Новый альбом NIGHTMARE выйдет в мае

21 авг 2012 : 		 Новый вокалист QUEENSRŸCHE присоединился на сцене к NIGHTMARE

14 авг 2012 : 		 Новое видео NIGHTMARE

24 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома NIGHTMARE

15 янв 2012 : 		 NIGHTMARE начали запись

8 июл 2011 : 		 Кавер-версия CRIMSON GLORY от NIGHTMARE

28 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист DVD/CD NIGHTMARE

11 янв 2011 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTMARE

1 авг 2009 : 		 Обложка нового альбома NIGHTMARE

29 май 2009 : 		 NIGHTMARE подписали контракт с AFM Records

3 май 2008 : 		 NIGHTMARE работают над новым видео

11 окт 2007 : 		 Новая песня от NIGHTMARE

2 авг 2007 : 		 Трек-лист нового альбома NIGHTMARE
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Видео с текстом от NIGHTMARE



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"Lights On", новое видео с текстом группы NIGHTMARE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Aeternam”, выходящего 2 октября на AFM Records.

Ветераны французского хэви-пауэр-металла в прошлом году отметили сорокалетие своей карьеры. В ходе работы над альбомом в NIGHTMARE сменилась вокалистка: басист и основатель коллектива Yves Campion пригласил новую певицу Madie из группы Faith In Agony.

Трек-лист:
01 - Temple Of Acheron
02 - Divine Nemesis
03 - The Passenger
04 - Downfall Of A Tyrant
05 - Crystal Lake
06 - Lights On
07 – Aeternam
08 - Under The Ice
09 - Black September
10 - Anneliese




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Наугад


23 авг 2020, 09:43		*В ходе работы над альбомом в NIGHTMARE сменилась вокалистка*

Не помню что за группа была, но там вокалист(-ка) сменился(-ась) уже после полностью записанного альбома. В итоге, альбом вышел со старым вокалистом (-ткой), а в тур, который начался раньше выхода альбома, группа поехала с новый (-ой) вокалистом(-ткой), забыв об этом предупредить фанатов.

Дело было в конце 90-х и подмену заметили. А поскольку интернет на территории РФ был тогда ещё не у всех, срать было негде. Поэтому подмену как заметили, так и приняли к концу тура.

Что же это была за группа... Память ни к чёрту...


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