Видео с текстом от NIGHTMARE

"Lights On", новое видео с текстом группы NIGHTMARE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Aeternam”, выходящего 2 октября на AFM Records.
Ветераны французского хэви-пауэр-металла в прошлом году отметили сорокалетие своей карьеры. В ходе работы над альбомом в NIGHTMARE сменилась вокалистка: басист и основатель коллектива Yves Campion пригласил новую певицу Madie из группы Faith In Agony.
Трек-лист:
01 - Temple Of Acheron
02 - Divine Nemesis
03 - The Passenger
04 - Downfall Of A Tyrant
05 - Crystal Lake
06 - Lights On
07 – Aeternam
08 - Under The Ice
09 - Black September
10 - Anneliese
Наугад
Не помню что за группа была, но там вокалист(-ка) сменился(-ась) уже после полностью записанного альбома. В итоге, альбом вышел со старым вокалистом (-ткой), а в тур, который начался раньше выхода альбома, группа поехала с новый (-ой) вокалистом(-ткой), забыв об этом предупредить фанатов.
Дело было в конце 90-х и подмену заметили. А поскольку интернет на территории РФ был тогда ещё не у всех, срать было негде. Поэтому подмену как заметили, так и приняли к концу тура.
Что же это была за группа... Память ни к чёрту...
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