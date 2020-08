Видео с текстом от NIGHTMARE

сегодня



"Lights On", новое видео с текстом группы NIGHTMARE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Aeternam”, выходящего 2 октября на AFM Records.



Ветераны французского хэви-пауэр-металла в прошлом году отметили сорокалетие своей карьеры. В ходе работы над альбомом в NIGHTMARE сменилась вокалистка: басист и основатель коллектива Yves Campion пригласил новую певицу Madie из группы Faith In Agony.



Трек-лист:

01 - Temple Of Acheron

02 - Divine Nemesis

03 - The Passenger

04 - Downfall Of A Tyrant

05 - Crystal Lake

06 - Lights On

07 – Aeternam

08 - Under The Ice

09 - Black September

10 - Anneliese







