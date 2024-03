сегодня



Новое видео NIGHTMARE



"Saviours of the Damned", новое видео группы NIGHTMARE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с будущего альбома группы "Encrypted", выходящего 7 июня на AFM Records.



В 2020 году NIGHTMARE выпустила свой последний на сегодняшний день альбом "Aeternam". Через два года группа рассталась с предыдущей вокалисткой Madie и взяла на ее место новую певицу Barbara Mogore.



Трек-лист:

01 - Nexus Inferis

02 - The Blossom of my Hate

03 - Voices from the Other Side

04 - Saviours of the Damned

05 - Wake the Night

06 - Encrypted

07 - Incandescent

08 - White Lines

09 - Borderlines

10 - Eternal Winter (2023 Version) http://www.nightmare-metal.com







