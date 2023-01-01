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Новое видео NIGHTMARE



Eternal Winter (2023 Version), новое видео NIGHTMARE, доступно для просмотра ниже. Это перезапись песни 2009 года с новой вокалисткой Barbara Mogore, которая присоединилась к группе в конце прошлого года.







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