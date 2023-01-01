×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
DORO PESCH: «Все животные для меня священны»
46
SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
45
SEPULTURA едет в прощальный тур
39
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за...
28
TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»
24
Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30...
19
BRUCE DICKINSON женился в третий раз
18
Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной
17
Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил»
16
DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!»
15
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
DORO PESCH: «Все животные для меня священны»
46
SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла»
45
SEPULTURA едет в прощальный тур
39
Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за...
28
TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»
24
все новости группы
Nightmare
Франция
Heavy Metal
Power Metal
http://www.nightmare-metal.com
Myspace:
http://www.myspace.com/nightmareofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/nightmare.france
10 дек 2023
:
Новое видео NIGHTMARE
20 сен 2020
:
Новое видео NIGHTMARE
23 авг 2020
:
Видео с текстом от NIGHTMARE
26 июл 2020
:
Новое видео NIGHTMARE
13 июл 2020
:
Новый альбом NIGHTMARE выйдет осенью
21 окт 2019
:
Новая вокалистка в NIGHTMARE
23 ноя 2016
:
Тизер нового альбома NIGHTMARE
5 ноя 2016
:
Новое видео NIGHTMARE
23 сен 2016
:
Новое видео NIGHTMARE
14 сен 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTMARE
10 май 2016
:
NIGHTMARE опубликовали видео из студии
26 апр 2016
:
NIGHTMARE опубликовали видео из студии
21 апр 2016
:
NIGHTMARE записывают новый альбом
19 окт 2015
:
Новый состав NIGHTMARE
9 июл 2015
:
NIGHTMARE сменили состав
13 апр 2014
:
Новый альбом NIGHTMARE выйдет в мае
21 авг 2012
:
Новый вокалист QUEENSRŸCHE присоединился на сцене к NIGHTMARE
14 авг 2012
:
Новое видео NIGHTMARE
24 фев 2012
:
Обложка нового альбома NIGHTMARE
15 янв 2012
:
NIGHTMARE начали запись
8 июл 2011
:
Кавер-версия CRIMSON GLORY от NIGHTMARE
28 янв 2011
:
Обложка и трек-лист DVD/CD NIGHTMARE
11 янв 2011
:
Трейлер нового DVD NIGHTMARE
1 авг 2009
:
Обложка нового альбома NIGHTMARE
29 май 2009
:
NIGHTMARE подписали контракт с AFM Records
3 май 2008
:
NIGHTMARE работают над новым видео
11 окт 2007
:
Новая песня от NIGHTMARE
2 авг 2007
:
Трек-лист нового альбома NIGHTMARE
29 июл 2007
:
NIGHTMARE усиленно работают над новым альбомом
11 май 2007
:
NIGHTMARE : концертные видео в сети
4 дек 2006
:
NIGHTMARE начнут записывать новый альбом в мае
26 фев 2003
:
Тихая комната
сегодня
Новое видео NIGHTMARE
Eternal Winter (2023 Version), новое видео NIGHTMARE, доступно для просмотра ниже. Это перезапись песни 2009 года с новой вокалисткой Barbara Mogore, которая присоединилась к группе в конце прошлого года.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 77
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет