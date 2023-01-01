Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 39
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 46
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*SEPULTURA едет в прощальный тур 39
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 28
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
[= ||| все новости группы



*

Nightmare

*



10 дек 2023 : 		 Новое видео NIGHTMARE

20 сен 2020 : 		 Новое видео NIGHTMARE

23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHTMARE

26 июл 2020 : 		 Новое видео NIGHTMARE

13 июл 2020 : 		 Новый альбом NIGHTMARE выйдет осенью

21 окт 2019 : 		 Новая вокалистка в NIGHTMARE

23 ноя 2016 : 		 Тизер нового альбома NIGHTMARE

5 ноя 2016 : 		 Новое видео NIGHTMARE

23 сен 2016 : 		 Новое видео NIGHTMARE

14 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTMARE

10 май 2016 : 		 NIGHTMARE опубликовали видео из студии

26 апр 2016 : 		 NIGHTMARE опубликовали видео из студии

21 апр 2016 : 		 NIGHTMARE записывают новый альбом

19 окт 2015 : 		 Новый состав NIGHTMARE

9 июл 2015 : 		 NIGHTMARE сменили состав

13 апр 2014 : 		 Новый альбом NIGHTMARE выйдет в мае

21 авг 2012 : 		 Новый вокалист QUEENSRŸCHE присоединился на сцене к NIGHTMARE

14 авг 2012 : 		 Новое видео NIGHTMARE

24 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома NIGHTMARE

15 янв 2012 : 		 NIGHTMARE начали запись

8 июл 2011 : 		 Кавер-версия CRIMSON GLORY от NIGHTMARE

28 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист DVD/CD NIGHTMARE

11 янв 2011 : 		 Трейлер нового DVD NIGHTMARE

1 авг 2009 : 		 Обложка нового альбома NIGHTMARE

29 май 2009 : 		 NIGHTMARE подписали контракт с AFM Records

3 май 2008 : 		 NIGHTMARE работают над новым видео
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео NIGHTMARE



zoom
Eternal Winter (2023 Version), новое видео NIGHTMARE, доступно для просмотра ниже. Это перезапись песни 2009 года с новой вокалисткой Barbara Mogore, которая присоединилась к группе в конце прошлого года.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 77

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом