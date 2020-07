сегодня



JOAN JETT исполняет T. REX



JOAN JETT опубликовала собственное прочтение композиции T. REX, "Jeepster", которое войдет в релиз "Angelheaded Hipster: The Songs of Marc Bolan And T. Rex", выпуском которого займется BMG.























+0 -0



просмотров: 43