Новое видео JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS

"Whiskey Goes Good", новое видео группы JOAN JETT & THE BLACKHEARTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Mindsets":



01. If You're Blue*

02. Whiskey Goes Good**

03. Shooting Into Space*

04. Rearview Mirror*

05. Before The Dawn*

06. (Make the Music Go) Boom*



* Written by Joan Jett and Dougie Needles

** Written by Dougie Needles







