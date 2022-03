сегодня



Акустика от JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS выйдет весной



JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS выпустит акустический альбом "Changeup" 25 марта:



01. (I'm Gonna) Run Away



02. You're Too Possessive



03. Long Time



04. Victim Of Circumstance



05. Coney Island Whitefish



06. Love Is Pain



07. Oh Woe Is Me



08. You Drive Me Wild



09. Frustrated



10. Bad Reputation



11. Fake Friends



12. Fresh Start



13. Soulmates To Strangers



14. Make It Back



15. Fragile



16. I Love Playin' With Fire



17. Cherry Bomb



18. I Want You



19. Crimson And Clover



20. A Hundred Feet Away



21. Androgynous



22. You Don't Know What You’ve Got



23. School Days



24. Good Music



25. Light Of Day













+0 -0



просмотров: 105