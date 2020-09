сегодня



Кавер-версия T. REX от JOAN JETT



JOAN JETT представила собственное прочтение композиции T. REX "Jeepster", которое вошло в "Angelheaded Hipster: The Songs of Marc Bolan And T. Rex" — видео доступно ниже.



















