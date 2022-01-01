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JOAN JETT ответила TED'y NUGENT'y: «Быть TED'ом NUGENT'ом уже достаточное наказание»



JOAN JETT ответила на слова Ted'a Nugent'a в свой адрес о том, что она недостойна находиться в списке лучших гитаристов(-ок):



«Он тоже не должен. Это он намекает, что он должен быть в списке вместо меня? Ну это вполне ожидаемо — я сталкивалась с этим всю свою жизнь, когда меня списывали со счетов. Ted Nugent должен жить с тем, что он Ted Nugent. Он должен быть в этом теле, так что это достаточное наказание».



После небольшой паузы она добавила:



«Он не крутой парень. Он играет в крутого парня, но это парень, который обделался, — буквально — чтобы не идти в армию».



Затем она призвала на «помощь» своего давнего менеджера Кенни Лагуну, умоляя рассказать историю о предполагаемой тактике Ted'a по уклонению от призыва на Вьетнамскую войну.



«Итак, — это крутой парень, который носится по Америке, настраивая людей друг против друга, вот и всё».







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