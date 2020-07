сегодня



Новое видео UNLEASH THE ARCHERS



UNLEASH THE ARCHERS опубликовали видео на композицию "Soulbound", которая взята из альбома “Abyss”, выход которого намечен на двадцать первое августа на Napalm Records. Альбом будет доступен на CD, двойном виниле разных цветов, а также в ограниченном издании в формате Earbook с инструментальными версиями всех композиций и специальным 7-дюймовым синглом.



Трек-лист:



CD 1:



01 Waking Dream

02 Abyss

03 Through Stars

04 Legacy

05 Return To Me

06 Soulbound

07 Faster Than Light

08 The Wind That Shapes The Land

09 Carry The Flame

10 Afterlife

11 Abysswave

12 Soulcoustic



CD2:



01 Waking Dream (Instrumental)

02 Abyss (Instrumental)

03 Through Stars (Instrumental)

04 Legacy (Instrumental)

05 Return To Me (Instrumental)

06 Soulbound (Instrumental)

07 Faster Than Light (Instrumental)

08 The Wind That Shapes The Land (Instrumental)

09 Carry The Flame (Instrumental)

10 Afterlife (Instrumental)



Bonus 7" Single:



01 Abysswave

02 Soulcoustic







+0 -0



просмотров: 154