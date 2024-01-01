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UNLEASH THE ARCHERS о визите к Киви и Кенгуру



UNLEASH THE ARCHERS поделились впечатлениями о том, как прошел первый в их карьере визит в Австралию и Новую Зеландию:



«Мы уже несколько дней дома и наконец-то (может быть?) оправились от смены часовых поясов, поэтому хотим воспользоваться моментом и сказать огромное спасибо всем, благодаря кому наш первый тур по Австрии/НЗ имел такой огромный успех. Для начала, Hardline Media, вы удивительные люди, мы провели время просто великолепно. Мы не можем дождаться возвращения, и нам не терпится снова работать с вами, когда мы снова туда поедем. Вы были доброжелательны, трудолюбивы, ориентированы на мелочи и прекрасно справлялись с нами, как с кошками. Спасибо вам огромное, от всего нашего большого, глуповатого сердечка.



Во-вторых, конечно же, спасибо безумной группе Firestorm; вы, ребята, были идеальны каждый вечер и были лучшими товарищами по туру, о которых мы только могли мечтать. Когда бы мы ни отправлялись в путь, мы всегда стремимся делать это с крутыми людьми, и мы можем со 100% уверенностью сказать, что вы, ребята, подходите для этого. Не терпится посмотреть, как вы будете зажигать по всему миру; продолжайте в том же духе, двигайтесь вперед.



Далее, мы хотим поблагодарить нашего звукооператора Troy McCosker за то, что он был таким... чертовски хорошим. Ты не только замечательный человек, но и отлично разбираешься в своем бизнесе, и мы ни на секунду не сомневались, что находимся в надежных руках. В первый же вечер ты в считанные секунды решил проблему с нашей змейкой, и извини, но с этого момента мы попали на крючок. Надеюсь, скоро мы снова будем работать с тобой, приятель.



Наконец, конечно же, огромное спасибо всем нашим потрясающим австралийским и новозеландским фанатам. Вы взрывали настроение каждый вечер и помогали нам ощутить себя желанными гостями. Мы обязательно вернемся, и сделаем это как можно скорее, обещаем. Спасибо вам всем за огромную любовь, не терпится поскорее вновь услышать ваши прекрасные голоса. Мы увидимся с вами снова!»







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