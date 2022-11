4 ноя 2022



Обновленный трек от UNLEASH THE ARCHERS



UNLEASH THE ARCHERS опубликовали видео к песни "Acoustipex", которая будет включена в делюкс-версию альбома Abyss, выходящую 28 ноября на Napalm Records в следующих вариантах:



- 2CD Earbook Edition & 10" Single

- Deluxe Digital



Трек-лист:



"Awakening"

"Shadow Guide"

"The Matriarch"

"Cleanse The Bloodlines"

"The Coward's Way"

"False Walls"

"Ten Thousand Against One"

"Earth And Ashes"

"Call Me Immortal"

"Apex"

"Falsewave"

"Acoustipex"





Instrumental Album:





"Awakening"

"Shadow Guide"

"The Matriarch"

"Cleanse The Bloodlines"

"The Coward's Way"

"False Walls"

"Ten Thousand Against One"

"Earth And Ashes"

"Call Me Immortal"

"Apex"





10" Acoustipex EP (included in Earbook edition):





"Falsewave"

"Acoustipex"







+0 -0



просмотров: 118