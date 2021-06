сегодня



UNLEASH THE ARCHERS получили канадский Грэмми



UNLEASH THE ARCHERS победили в категории "Metal/Hard Music Album Of The Year" канадской премии JUNO Award (местный аналог Грэмми). За приз также боролись:



- Annihilator - Ballistic, Sadistic (Silver Lining/Warner)

- Kataklysm - Unconquered (Nuclear Blast/AEC/Believe)

- Protest The Hero - Palimpsest (Independent)

- Vile Creature - Glory, Glory! Apathy Took Helm! (Prosthetic/The Orchard)







