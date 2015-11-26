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Unleash the Archers

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4 окт 2020 : 		 Вокалистка UNLEASH THE ARCHERS — о живительной силе музыки

25 авг 2020 : 		 Новое видео UNLEASH THE ARCHERS

20 авг 2020 : 		 UNLEASH THE ARCHERS онлайн

17 июл 2020 : 		 Новое видео UNLEASH THE ARCHERS

26 июн 2020 : 		 Новое видео UNLEASH THE ARCHERS

5 июн 2020 : 		 Новый альбом UNLEASH THE ARCHERS выйдет летом

22 окт 2019 : 		 Кавер-версия TEAZE от UNLEASH THE ARCHERS

2 сен 2019 : 		 Новое видео UNLEASH THE ARCHERS

29 авг 2019 : 		 UNLEASH THE ARCHERS выпустят ЕР

14 сен 2018 : 		 Новая песня UNLEASH THE ARCHERS

26 авг 2017 : 		 Новое видео UNLEASH THE ARCHERS

3 июн 2017 : 		 Новая песня UNLEASH THE ARCHERS

5 май 2017 : 		 Видео с текстом от UNLEASH THE ARCHERS

9 апр 2017 : 		 Новое видео UNLEASH THE ARCHERS

3 мар 2017 : 		 Новый альбом UNLEASH THE ARCHERS выйдет летом

2 дек 2016 : 		 Новое видео UNLEASH THE ARCHERS

15 июл 2015 : 		 Новое видео UNLEASH THE ARCHERS

20 июн 2015 : 		 Превью нового альбома UNLEASH THE ARCHERS

26 май 2015 : 		 Новое видео UNLEASH THE ARCHERS

13 мар 2015 : 		 Новый альбом UNLEASH THE ARCHERS выйдет в июне

23 янв 2015 : 		 UNLEASH THE ARCHERS на Napalm Records

20 май 2012 : 		 Новое видео UNLEASH THE ARCHERS
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|||| 4 окт 2020

Вокалистка UNLEASH THE ARCHERS — о живительной силе музыки



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В рамках недавней беседы с вокалисткой UNLEASH THE ARCHERS Brittney Hayes у неё узнали, какая из песен на новом альбоме далась ей наиболее тяжело:

«Есть более сложные партии, есть попроще, но я полагаю, что сложнее всего далась "The Wind That Shapes the Land". Это одна из самых длинных композиций на альбоме и наиболее разнообразная. Было непросто её сочинять и непросто записывать, так как в ней много эмоциональных пластов и много разных динамических фрагментов. Мягкие фрагменты могут быть тяжелы для воплощения, но и очень энергичные темы в середине тоже непростые. Забавно то, что в итоге она стала одной из моих любимых песен на альбоме, так что, полагаю, оно того стоило!»

Если говорить о музыки в целом, какие у вас «тайные желания»?

«Что касается меня, то если говорить о музыке, такой термин применять не стоит. Вся музыка в той или иной степени служит обществу, и даже если ты думаешь, что это самая хреновая вещь на свете, кому-то она может помочь или преодолеть жизненные трудности, так что я считаю, что для всей музыки есть место в мире. И с учётом сказанного я считаю, что невероятно важно продолжать поиск чего-то нового, узнавать других музыкантов и жанры, потому что когда заходит разговор о музыкантах, и единственные, о ком ты можешь упомянуть, это группы из девяностых, то "тайные желания" это могут быть только те альбомы, которые ты и знаешь (смеётся)».

UNLEASH THE ARCHERS Vocalist BRITTNEY SLAYES -



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