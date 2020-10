4 окт 2020



Вокалистка UNLEASH THE ARCHERS — о живительной силе музыки



В рамках недавней беседы с вокалисткой UNLEASH THE ARCHERS Brittney Hayes у неё узнали, какая из песен на новом альбоме далась ей наиболее тяжело:



«Есть более сложные партии, есть попроще, но я полагаю, что сложнее всего далась "The Wind That Shapes the Land". Это одна из самых длинных композиций на альбоме и наиболее разнообразная. Было непросто её сочинять и непросто записывать, так как в ней много эмоциональных пластов и много разных динамических фрагментов. Мягкие фрагменты могут быть тяжелы для воплощения, но и очень энергичные темы в середине тоже непростые. Забавно то, что в итоге она стала одной из моих любимых песен на альбоме, так что, полагаю, оно того стоило!»



Если говорить о музыки в целом, какие у вас «тайные желания»?



«Что касается меня, то если говорить о музыке, такой термин применять не стоит. Вся музыка в той или иной степени служит обществу, и даже если ты думаешь, что это самая хреновая вещь на свете, кому-то она может помочь или преодолеть жизненные трудности, так что я считаю, что для всей музыки есть место в мире. И с учётом сказанного я считаю, что невероятно важно продолжать поиск чего-то нового, узнавать других музыкантов и жанры, потому что когда заходит разговор о музыкантах, и единственные, о ком ты можешь упомянуть, это группы из девяностых, то "тайные желания" это могут быть только те альбомы, которые ты и знаешь (смеётся)».







