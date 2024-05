сегодня



Успехи в чартах UNLEASH THE ARCHERS



UNLEASH THE ARCHERS сообщили о том, что их последняя пластинка, Phantoma, попала в чарты США, Канады, Великобритании, Германии и Швейцарии



Napalm: «Поздравляем Unleash The Archers с потрясающим успехом в чартах! Их последний альбом ворвался в хит-парады, и мы не можем не гордиться этим. Спасибо всем поклонникам за вашу невероятную поддержку!»







