Видео с текстом от DRACONIAN



DRACONIAN спустя пять лет с момента выхода прошлого студийного альбома тридцатого октября на Napalm Records выпустят новую работу, получившую название "Under A Godless Veil".



«Для нас это самый разнообразный альбом из всех, что мы создавали. В этом альбоме, вдохновлённом близкой сердцу Johan'a музыкой, есть всё от традиционного дума, фрагменты готик-рока и многое другое. Некоторые могут описать песни как более утонченные и медитативные. В звучание также были добавлены элементы эмбиента, но так, чтобы они не перекрывали фирменных элементов DRACONIAN. Резонируя с композициями, лирический посыл Anders'a неоднозначен и является развитием тем первых двух-трёх альбомов, но более тонок и в то же время более непосредственно охватывает гностическую философию. Можно сказать, что "Under A Godless Veil" — это акт созерцания; он о жизни, смерти, и о том, чтобы помнить, кем мы являемся в этом необыкновенном и циничном мире вдали от дома».



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD Jewelcase

- 2LP Gatefold Black vinyl

- 2LP Gatefold Gold vinyl

- Digital Album



Трек-лист:



"Sorrow Of Sophia"

"The Sacrificial Flame"

"Lustrous Heart"

"Sleepwalkers"

"Moon Over Sabaoth"

"Burial Fields"

"The Sethian"

"Claw Marks On The Throne"

"Night Visitor"

"Ascend Into Darkness"



Официальное видео с текстом к композиции “Sorrow Of Sophia” доступно ниже.







