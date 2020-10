сегодня



Новое видео DRACONIAN



"Sleepwalkers", новое видео группы DRACONIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Under A Godless Veil", выходящего 30 октября на Napalm Records.



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD Jewelcase

- 2LP Gatefold Black vinyl

- 2LP Gatefold Gold vinyl

- Digital Album



Трек-лист:



"Sorrow Of Sophia"

"The Sacrificial Flame"

"Lustrous Heart"

"Sleepwalkers"

"Moon Over Sabaoth"

"Burial Fields"

"The Sethian"

"Claw Marks On The Throne"

"Night Visitor"

"Ascend Into Darkness"







