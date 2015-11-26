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19 авг 2020
Видео с текстом от DRACONIAN
DRACONIAN спустя пять лет с момента выхода прошлого студийного альбома тридцатого октября на Napalm Records выпустят новую работу, получившую название "Under A Godless Veil".
«Для нас это самый разнообразный альбом из всех, что мы создавали. В этом альбоме, вдохновлённом близкой сердцу Johan'a музыкой, есть всё от традиционного дума, фрагменты готик-рока и многое другое. Некоторые могут описать песни как более утонченные и медитативные. В звучание также были добавлены элементы эмбиента, но так, чтобы они не перекрывали фирменных элементов DRACONIAN. Резонируя с композициями, лирический посыл Anders'a неоднозначен и является развитием тем первых двух-трёх альбомов, но более тонок и в то же время более непосредственно охватывает гностическую философию. Можно сказать, что "Under A Godless Veil" — это акт созерцания; он о жизни, смерти, и о том, чтобы помнить, кем мы являемся в этом необыкновенном и циничном мире вдали от дома».
Альбом будет доступен в следующих вариантах:
- CD Jewelcase
- 2LP Gatefold Black vinyl
- 2LP Gatefold Gold vinyl
- Digital Album
Трек-лист:
"Sorrow Of Sophia"
"The Sacrificial Flame"
"Lustrous Heart"
"Sleepwalkers"
"Moon Over Sabaoth"
"Burial Fields"
"The Sethian"
"Claw Marks On The Throne"
"Night Visitor"
"Ascend Into Darkness"
Официальное видео с текстом к композиции “The Sacrificial Flame” доступно ниже.
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