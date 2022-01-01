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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 14
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Draconian

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6 май 2022 : 		 Lisa Johansson вернулась в состав DRACONIAN

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18 сен 2020 : 		 Видео с текстом от DRACONIAN

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19 окт 2014 : 		 DRACONIAN исполнили новую песню

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17 июн 2011 : 		 Новое видео DRACONIAN

4 май 2011 : 		 Трек-лист нового альбома DRACONIAN

29 апр 2011 : 		 Обложка нового альбома DRACONIAN

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Lisa Johansson вернулась в состав DRACONIAN



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DRACONIAN сообщили о том, что новыми участниками группы стали Niklas Nord (Myteri, DeathTrap, The Random Victims) и... Lisa Johansson! В рамках выступления на фестивале Hellfest группа отыграет в формате септета и это будет последнее шоу для Heike Langhans.

Heike Langhans: «10 лет в составе любой группы — это достаточный срок, и я благодарю DRACONIAN за прекрасные возможности и вызовы, которые сделали меня уверенной в своем дальнейшем пути. Пришло время начать новую главу в музыке и жизни, которая требует моего безраздельного внимания. Я так благодарен Lisa за то, что она смогла вернуться и возможность услышать старые песни в том виде, в каком они должны быть, подарит мне такое же удовольствие, как и для остальных наших слушателей! Спасибо всем друзьям и поклонникам, которых я встретила на этом пути. В этом году у меня для вас еще много интересного, так что, пожалуйста, не грустите. Я желаю группе больших успехов в 2022 году и в последующие годы!»

Lisa Johansson: «С радостью и гордостью я вновь присоединяюсь к DRACONIAN. Я все еще немного удивлена тем, что мне позвонил Johan и спросил, не могла бы я снова отправиться в турне с Draconian. И что я без всяких колебаний ответил: "Конечно, я буду!". Я желаю моей новообретенной подруге Heike Langhans — у нее прекраснейший голос — удачи и процветания в будущем. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы исполнить ее песни. До встречи в пути!»

DRACONIAN Announce New Lineup, Including Return Of Vocalist Lisa Johansson; Special Performance At Hellfest 2022 Announced




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