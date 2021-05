сегодня



Новое видео DRACONIAN



"The Sethian", новое видео группы DRACONIAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Under A Godless Veil", выпущенного 30 октября на Napalm Records. Альбом доступен в следующих вариантах:



- CD Jewelcase

- 2LP Gatefold Black vinyl

- 2LP Gatefold Gold vinyl

- Digital Album



Трек-лист:



1. Sorrow of Sophia 07:28

2. The Sacrificial Flame 07:30

3. Lustrous Heart 04:47

4. Sleepwalkers 06:44

5. Moon over Sabaoth 05:53

6. Burial Fields 04:34

7. The Sethian 06:51

8. Claw Marks on the Throne 05:42

9. Night Visitor 03:48

10. Ascend into Darkness 08:54







