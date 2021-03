сегодня



Альбом DRACONIAN выйдет на виниле



Двадцать третьего апреля состоится релиз цветного винила DRACONIAN, Under A Godless Veil, предзаказ на который можно оформить по этому адресу.

The one-hour long album, graced  with haunting cover artwork by Natalia Drepina, carries the legacy of gothic doom metal à la My Dying Bride or Trees Of Eternity into the new decade and will drag the listener into a sorrowful cosmos with the very first notes of spellbinding opener "Sorrow Of Sophia“, interweaving beauty with crippling depression. The one-hour long album, graced  with haunting cover artwork by Natalia Drepina, carries the legacy of gothic doom metal à la My Dying Bride or Trees Of Eternity into the new decade and will drag the listener into a sorrowful cosmos with the very first notes of spellbinding opener "Sorrow Of Sophia“, interweaving beauty with crippling depression.





+0 -0



просмотров: 124