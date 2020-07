19 июл 2020



Новое видео IMPERIAL TRIUMPHANT



“Atomic Age”, новое видео группы IMPERIAL TRIUMPHANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alphaville", выходящего 31 июля.



Трек-лист:



"Rotted Futures"

"Excelsior"

"City Swine"

"Atomic Age"

"Transmission To Mercury"

"Alphaville"

"The Greater Good"



Bonus tracks:

"Experiment" (Voivod)

"Happy Home" (The Residents)







