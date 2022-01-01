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*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
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Imperial Triumphant

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Гитарист IMPERIAL TRIUMPHANT: «Нью-Йорк очень вдохновляет»



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Гитарист IMPERIAL TRIUMPHANT Zachary Ezrin признался в любви к Нью-Йорку:

«Нью-Йорк оказывает огромное влияние на многие аспекты нашей музыки. В этом городе царит невероятная двойственность, где есть сверхвысокие максимумы и сверхнизкие минимумы, и это проявляется как в наших текстах, так и в музыкальной динамике. Здесь живут одни из самых богатых людей, и здесь же живут одни из самых бедных людей... И они находятся всего в нескольких кварталах друг от друга.

Помимо этого в музыкальном плане, я бы сказал, что Imperial Triumphant вдохновлён звучанием Нью-Йорка, который является экстремально громким и чрезвычайно хаотичным. Когда идёшь по улице и слышишь вой сирен, или едешь в метро, или слышишь, как поезд скрежещет по туннелям, я вдохновляюсь всем этим и думаю: "О, дай-ка я сыграю это на своей гитаре". Понимаете? Есть много моментов, когда я начинаю думать: "О, а не сделать ли мне семпл?" Но потом я думаю: "Зачем делать семпл? Я просто сыграю это на своей гитаре"».

IMPERIAL TRIUMPHANT Guitarist ZACHARY EZRIN -




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